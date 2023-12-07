Даяна Ястремська пробивається у чвертьфінал турніру в Анже



Українська тенісистка Даяна Ястремська стає чвертьфіналісткою змагань категорії WTA 125k у французькому Анже. На стадії другого кола Даяна, яка отримала на турнірі 6-й номер посіву, в двох сетах переграла представницю Кіпру Ралуку Георгіану Сербан. На перемогу над 185-ю ракеткою світу Ястремська витратила приблизно півтори години ігрового часу. Українська тенісистка Даяна Ястремська стає чвертьфіналісткою змагань категорії WTA 125k у французькому Анже. На стадії другого кола Даяна, яка отримала на турнірі 6-й номер посіву, в двох сетах переграла представницю Кіпру Ралуку Георгіану Сербан. На перемогу над 185-ю ракеткою світу Ястремська витратила приблизно півтори години ігрового часу.





WTA 125k

Анже, Франція

2-й раунд





(6) Даяна Ястремська - Ралука Георгіана Сербан - 6:4, 6:3





Даяна програла вже стартовий гейм зустрічі на власній подачі, але вже за кілька хвилин українська тенісистка відновила рівновагу в рахунку. Події в матчі заспокоїлись аж до кінцівки першої партії, яка вийшла максимально нервовою. Спочатку у 9-му геймі Ястремська дозволила суперниці заробити потрійний прихований сет-бол, але Даяна врятувала власну подачу з рахунку 0:40. А вже в наступному геймі сама українська спортсменка відзначилась на прийомі і з першого сет-поінту поставила переможну крапку в партії.





В другому сеті першою на прийомі відзначилась саме українська спортсменка, але вже в наступному геймі Сербан відігралась. Даяна ліквідувала 4 брейк-поінти, але власну подачу все-одно програла. Втім, завершення сету лишилось за Ястремською. У восьмому геймі Даяна оформила важливий брейк, а вже в 9-му спокійно подала на перемогу в протистоянні.





У чвертьфіналі змагань в Анже Даяна Ястремська зіграє проти американської спортсменки Маккартні Кесслер.





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