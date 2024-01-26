Юлія Стародубцева не змогла подолати чвертьфінальну стадію 75-тисячника в США



Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершує боротьбу в одиночному розряді змагань категорії ITF W75+ в американському Віро-Біч. На стадії 1/4 фіналу Юлія в двох партіях поступилась 3-й ракетці турніру американці Хейлі Баптіст, яка займає 130-ту сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу. Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершує боротьбу в одиночному розряді змагань категорії ITF W75+ в американському Віро-Біч. На стадії 1/4 фіналу Юлія в двох партіях поступилась 3-й ракетці турніру американці Хейлі Баптіст, яка займає 130-ту сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч тривала трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.





ITF W75+

Віро-Біч, США

1/4 фіналу





(3) Хейлі Баптіст - (6) Юлія Стародубцева - 7:5, 6:2





Фактично на самому початку зустрічі спортсменки обмінялись брейками під нуль. Але якщо Баптіст після цього розібралась з усіма проблемами на власній подачі, то Стародубцева продовжила вимучувати свої гейми. За два наступних Юлія відіграла 5 брейк-поінтів, але подачі тримала. Втім, наприкінці сету Хейлі таки відзначилась на прийомі і цей брейк став вирішальним у сеті.





В другій партії, Юлії, на жаль, не вдалось налагодити гру. Стартовий гейм на власній подачі українська тенісистка втримала з двох брейк-поінтів, але із середини сету Стародубцева двічі програла свою подачу і це, фактично, за повної відсутності боротьби на прийомі. За сет Юлія не заробила жодного брейк-поінта.





Натомість в парному розряді Юлія Стародубцева, яка виступає в дуеті із американкою Софі Чанг, пробилась до стадії 1/2 фіналу. За вихід у титульний матч турніру в Віро-Біч Юлія та Софі посперечаються з американською парою Аллура Замарріпа/Марібелла Замарріпа.





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