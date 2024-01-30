Анжелік Кербер розгромно поступилась на старті змагань у Лінці



Німецька тенісистка Анжелік Кербер, яка намагається повернутися у професійний тур після тривалої паузи у виступах, програє вже третій поспіль матч. На старті змагань категорії WTA 500 в австрійському Лінці Анжелік зуміла взяти всього 4 гейми у зустрічі проти італійської спортсменки Лучії Бронцетті, яка займає 58-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в поєдинку Бронцетті витратила лише трохи більше години ігрового часу. Німецька тенісистка Анжелік Кербер, яка намагається повернутися у професійний тур після тривалої паузи у виступах, програє вже третій поспіль матч. На старті змагань категорії WTA 500 в австрійському Лінці Анжелік зуміла взяти всього 4 гейми у зустрічі проти італійської спортсменки Лучії Бронцетті, яка займає 58-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в поєдинку Бронцетті витратила лише трохи більше години ігрового часу.





WTA 500

Лінц, Австрія

1-й раунд





Лучія Бронцетті - (WC) Анжелік Кербер - 6:1, 6:3





В стартовому сеті зустрічі на корті, по суті, не було жодної боротьби. Бронцетті тричі відзначилась на прийомі і більш ніж впевнено повела у рахунку за партіями. Швидкий брейк вдався Лучії і на початку другого сету, втім цього разу Кербер моментально відігралась.





Правда, так само швидко італійська спортсменка свою перевагу в рахунку відновила. До самого завершення матчу Лучія не дала Анжелік жодних шансів на порятунок. Два власних гейми, які Бронцетті лишалось взяти для перемоги, вона виграла під нуль.





В другому колі змагань в Лінці Лучія Бронцетті зіграє проти 4-ї ракетки турніру Елізе Мертенс із Бельгії.





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