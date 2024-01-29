Ясміне Паоліні не змогла подолати навіть стартовий раунд змагань в Лінці
WTA 500
Лінц, Австрія
1-й раунд
Кеті Бултер - (6) Ясміне Паоліні - 6:2, 6:2
В стартовому сеті зустрічі Бултер просто розгромила суперницю. Паоліні, по суті, жодного разу так і змогла зачепитися на прийомі, а от британська спортсменка спочатку повела зі швидким брейком, а потім зміцнила свою перевагу в рахунку ще однією виграною подачею 6-ї ракетки турніру.
Незважаючи на те, що друга партія завершилась з тим самим рахунком, наповнення гри серйозно змінилось. От тільки шансами своїми Паоліні катастрофічно не користалася. Так, на початку сету Кеті знову повела зі швидким брейком, але вже в наступному геймі Ясміне цілком могла відігратися. Бултер втримала подачу з двох брейк-поінтів, а за кілька хвилин сама повела на прийомі 40:0, але тепер вже італійська спортсменка показала характер.
Загострити боротьбу Паоліні могла і після другого у сеті брейку у виконанні Бултер. Втім, і цього разу Ясміне не скористалась шансами - Кеті врятувала гейм з трьох брейкових м'ячів. А ось подачу на матч британська спортсменка виграла більш ніж спокійно - під нуль.
В другому колі змагань в Лінці Кеті Бултер зіграє із тенісисткою без прапора Анастасією Павлюченковою.
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