Ясміне Паоліні не змогла подолати навіть стартовий раунд змагань в Лінці

Італійська тенісистка Ясміне Паоліні, яка на змаганнях категорії WTA 500 в австрійському Лінці отримала 6-й номер посіву, не зуміла подолати навіть стартовий раунд турніру. В першому колі Ясміне фактично без шансів поступилась британській тенісистці Кеті Бултер, яка займає 53-ю сходинку поточного світового рейтингу. Бултер лишила за собою обидві партії матчу з однаковим рахунком - 6:2 і витратила на перемогу близько години із чвертю ігрового часу.





WTA 500

Лінц, Австрія

1-й раунд





Кеті Бултер - (6) Ясміне Паоліні - 6:2, 6:2





В стартовому сеті зустрічі Бултер просто розгромила суперницю. Паоліні, по суті, жодного разу так і змогла зачепитися на прийомі, а от британська спортсменка спочатку повела зі швидким брейком, а потім зміцнила свою перевагу в рахунку ще однією виграною подачею 6-ї ракетки турніру.





Незважаючи на те, що друга партія завершилась з тим самим рахунком, наповнення гри серйозно змінилось. От тільки шансами своїми Паоліні катастрофічно не користалася. Так, на початку сету Кеті знову повела зі швидким брейком, але вже в наступному геймі Ясміне цілком могла відігратися. Бултер втримала подачу з двох брейк-поінтів, а за кілька хвилин сама повела на прийомі 40:0, але тепер вже італійська спортсменка показала характер.





Загострити боротьбу Паоліні могла і після другого у сеті брейку у виконанні Бултер. Втім, і цього разу Ясміне не скористалась шансами - Кеті врятувала гейм з трьох брейкових м'ячів. А ось подачу на матч британська спортсменка виграла більш ніж спокійно - під нуль.





В другому колі змагань в Лінці Кеті Бултер зіграє із тенісисткою без прапора Анастасією Павлюченковою.





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