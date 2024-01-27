Рената Ямріхова виграє Australian Open - 2024 серед юніорок.
Australian Open - 2024
Мельбурн, Австралія
Юніорки, фінал
(1) Рената Ямріхова - (6) Емерсон Джонс - 6:4, 6:1
На самому початку фінального матчу Ямріхова упустила власну подачу і тривалий час була в ролі наздоганяючої. Але з рахунку 1:4 Рената зуміла оформити два брейки, виграти 5 геймів поспіль і залишити за собою стартовий сет зустрічі.
В другому сеті перевага словацької юніорки вже не викликала ніяких сумнівів. Рената повела із двома брейками, а під завісу матчу ще раз відзначилась на прийомі і поставила переможну крапку у фіналі саме виграною подачею суперниці.
Рената Ямріхова виграє свій перший титул на юніорських Турнірах Великого Шолому в одиночному розряді. Минулого року Рената перемагала в Мельбурні у парному - разом із італійською спортсменкою Федерікою Ургезі.
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