Рената Ямріхова виграє Australian Open - 2024 серед юніорок.

Словацька тенісистка Рената Ямріхова стає переможницею юніорського Australian Open - 2024. В титульному матчі змагань серед дівчат Рената в двох партіях впевнено переграла місцеву спортсменку Емерсон Джонс. На перемогу у фіналі Ямріхова витратила всього трохи більше години ігрового часу.





Australian Open - 2024

Мельбурн, Австралія

Юніорки, фінал





(1) Рената Ямріхова - (6) Емерсон Джонс - 6:4, 6:1





На самому початку фінального матчу Ямріхова упустила власну подачу і тривалий час була в ролі наздоганяючої. Але з рахунку 1:4 Рената зуміла оформити два брейки, виграти 5 геймів поспіль і залишити за собою стартовий сет зустрічі.





В другому сеті перевага словацької юніорки вже не викликала ніяких сумнівів. Рената повела із двома брейками, а під завісу матчу ще раз відзначилась на прийомі і поставила переможну крапку у фіналі саме виграною подачею суперниці.





Рената Ямріхова виграє свій перший титул на юніорських Турнірах Великого Шолому в одиночному розряді. Минулого року Рената перемагала в Мельбурні у парному - разом із італійською спортсменкою Федерікою Ургезі.





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