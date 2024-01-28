Людмила Кіченок та Альона Остапенко не змогли взяти титул на Australian Open - 2024



Українсько-латвійська пара Людмила Кіченок/Альона Остапенко зупиняється за крок до трофею Відкритого Чемпіонату Австралії. В титульному матчі Australian Open - 2024 Людмила і Альона в двох партіях поступились тайвансько-бельгійському дуету Шувей Се/Елізе Мертенс, який отримав в Мельбурні 2-й номер посіву. Фінальний матч у жіночому парному розряді тривав трохи більше ніж півтори години ігрового часу. Українсько-латвійська пара Людмила Кіченок/Альона Остапенко зупиняється за крок до трофею Відкритого Чемпіонату Австралії. В титульному матчі Australian Open - 2024 Людмила і Альона в двох партіях поступились тайвансько-бельгійському дуету Шувей Се/Елізе Мертенс, який отримав в Мельбурні 2-й номер посіву. Фінальний матч у жіночому парному розряді тривав трохи більше ніж півтори години ігрового часу.





Australian Open - 2024

Мельбурн, Австралія

Жіночий парний розряд

Фінал





(2) Шувей Се/Елізе Мертенс - (11) Людмила Кіченок/Альона Остапенко - 6:1, 7:5





В стартовому сеті зустрічі боротьби просто не вийшло, оскільки Кіченок та Остапенко тричі поспіль програли власні подачі. А от в другій партії Людмилі та Альоні вдалось трохи загострити боротьбу. Українсько-латвійська пара деякий час навіть лідирувала з брейком, втім Шувей та Елізе довели свою перевагу до перемоги у фіналі в двох партіях.





Цікаво, що Шувей Се стала переможницею Australian Open - 2024 ще й в міксті. Трофей у змішаних парах тайванська тенісистка виграла в дуеті із польським спортсменом Яном Зеліньскі.





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