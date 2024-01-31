Ілля Марченко програв лакі лузеру на старті Челленджера в німецькому Кобленці



Український ветеран Ілля Марченко не зумів подолати навіть стартовий раунд змагань категорії ATP Challenger в німецькому місті Кобленц. Першим суперником Іллі на турнірі мав стати 8-й номер посіву Франческо Пассаро, втім італієць знявся ще до початку зустрічі. Таким чином, Марченко вийшов на корт проти лакі лузера Давіда Хорди Санчіса із Іспанії. 332-му номеру світового рейтингу український спортсмен поступився в трьох партіях трохи більше ніж за 1 годину і 50 хвилин ігрового часу. Український ветеран Ілля Марченко не зумів подолати навіть стартовий раунд змагань категорії ATP Challenger в німецькому місті Кобленц. Першим суперником Іллі на турнірі мав стати 8-й номер посіву Франческо Пассаро, втім італієць знявся ще до початку зустрічі. Таким чином, Марченко вийшов на корт проти лакі лузера Давіда Хорди Санчіса із Іспанії. 332-му номеру світового рейтингу український спортсмен поступився в трьох партіях трохи більше ніж за 1 годину і 50 хвилин ігрового часу.





ATP Challenger

Кобленц, Німеччина

1-й раунд





(LL) Давід Хорда Санчіс - Ілля Марченко - 6:4, 3:6, 6:1





Ця поразка стала для Іллі Марченка вже четвертою поспіль. Востаннє український тенісист перемагав ще в листопаді минулого року на турнірі в Софії, де дістався фіналу кваліфікації.





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