Александр Звєрєв упустив перемогу в півфіналі з рахунку 2:0 по партіях пропустив у титульний матч Australian Open - 2024 "нейтрального" Медвєдєва

Спортсмен без прапора Даніїл Медвєдєв, який на Australian Open - 2024 отримав 3-й номер посіву, пробивається у титульний матч першого в сезоні мейджора. В боротьбі за вихід у фінал турніру в Мельбурні Даніїл в п`яти партіях переграв німця Александра Звєрєва, який займає 6-ту сходинку поточного світового рейтингу. Медвєдєв програв дві стартові партії зустрічі, втім зумів оформити справжній камбек, до речі, вдруге на поточному Відкритому Чемпіонаті Австралії. На перемогу в матчі "нейтральний" Медвєдєв витратив близько 4 годин і 20 хвилин ігрового часу.





Australian Open - 2024

Мельбурн, Австралія

1/2 фіналу





(3) Даніїл Медвєдєв - (6) Александр Звєрєв - 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3





Як не крути, а Александр Звєрєв і досі лишається ледь не головним невдахою великих турнірів серед всіх представників еліти світового чоловічого тенісу. Тільки цього року в Мельбурні він здобув свою першу перемогу над представником топ-5 світового рейтингу в межах Турніру Великого Шолому. До 2020-го року Александр, якого спочатку приписували до нового покоління світового тенісу, а потім вже й до топ-тенісистів, не міг подолати навіть чвертьфінальну стадію мейджорів, хоча і до неї діставався лишень двічі. Далі справи, ніби, пішли краще, був навіть фінал US Open, який з рахунку 2:0 по сетах Звєрєв віддав Домініку Тіму. Але більше титульних матчів на Турнірах Великого Шолому у Звєрєва досі немає, а от прикрих поразок - хоч греблю гати.





Сьогоднішня поразка від Медвєдєва - саме з розряду прикрих. Після непоганої гри і ще кращого результату в двох стартових сетах у Звєрєва було два тай-брейки для того, аби вирішити питання виходу у фінал Australian Open - 2024. І жодного з них німецький тенісист так і не виграв. Найбільш прикрою була поразка в четвертому сеті, коли Звєрєв лідирував із міні-брейком - 5:4 і був в двох очках від перемоги в матчі. Але Медвєдєв відігрався, не без долі везіння - сет-бол Даніїл заробив після фантастично щасливого прийому "підставкою", коли м`яч по-зрадницьки приземлився під самісіньку сітку на боці Звєрєва. Ну а на сет-поінті на допомогу спортсмену без прапора прийшов ейс.





На п`ятий сет Звєрєв вже не вийшов. Ні, звісно Александр з`явився на майданчику і продовжував боротьбу, але ментально він цей матч вже програв. Медвєдєв оформив одразу два брейки і спокійно вийшов на Янніка Зіннера у фіналі Australian Open - 2024. От за італійського тенісиста тепер і будемо вболівати в неділю.





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