Енді Маррей несподівано програв Бенуа Перу на старті змагань в Монпельє



5-й номер посіву змагань категорії ATP-250 у французькому Монпельє британський тенісист Енді Маррей не зумів подолати стартовий раунд турніру. В матчі першого кола Енді в напруженій боротьбі поступився місцевому спортсмену Бенуа Перу, який займає 112-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Пер витратив близько 2 годин і 40 хвилин ігрового часу. 5-й номер посіву змагань категорії ATP-250 у французькому Монпельє британський тенісист Енді Маррей не зумів подолати стартовий раунд турніру. В матчі першого кола Енді в напруженій боротьбі поступився місцевому спортсмену Бенуа Перу, який займає 112-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Пер витратив близько 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.





ATP 250

Монпельє, Франція

1-й раунд





Бенуа Пер - (5) Енді Маррей - 2:6, 7:6(5), 6:3





В стартовій партії зустрічі здавалось, що Маррей цілком впевнено подолає стартовий раунд змагань в Монпельє. Пер, який вже давно не показував пристойного рівня гри, схоже, не збирався цього робити і в цьому протистоянні. Енді забрав вже стартовий гейм на подачі Бенуа, впевнено тримав власні гейми, а наприкінці сету оформив ще один брейк.





Другу партію з брейку почав вже Пер, але француз не зумів провести весь сет без спадів. В середині партії Бенуа провалив власний гейм і віддав його під нуль, тож Маррей вирівняв ситуацію в рахунку і дотягнув до тай-брейку. На ньому Енді знову відпустив суперника у відрив - 0:4 одразу із двома міні-брейками. Але і цього разу Бенуа дозволив британцю відігратися. Проте, наприкінці тай-брейку Маррей програв ще один розіграш на власній подачі і Пер перевів зустріч у вирішальну партію.





Її француз почав з іще одного брейку, але і цю перевагу він не втримав і за кілька хвилин Маррей відіграв це відставання. В середині сету сам Енді мав відзначитися на прийомі, але не реалізував 3 брейк-поінти. А ось Пер своїм шансом скористався. У 8-му геймі француз оформив важливий брейк і вийшов подавати на перемогу. Бенуа навіть дістався до потрійного матч-болу, але у цьому геймі все дійшло навіть до брейк-поінту у Маррея. Втім, Пер втримав гейм і оформив доволі несподівану перемогу.





В другому колі змагань в Монпельє Бенуа Пер зіграє із переможцем французького дербі між Гарольдом Майо та Люкою Пуєм.





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