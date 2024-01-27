Аріна Сабаленко переграла Цінь Вень Чжен в фіналі Australian Open - 2024 і захистила минулорічний титул в Мельбурні



Тенісистка без прапора Аріна Сабаленко другий рік поспіль виграє Відкритий Чемпіонат Австралії. В титульному матчі Australian Open - 2024 Аріна більш ніж впевнено переграла представницю Китаю Цінь Вень Чжен, яка була посіяна в Мельбурні під 12-м номером. На перемогу в фіналі австралійського мейджора Сабаленко витратила близько години із чвертю ігрового часу. Тенісистка без прапора Аріна Сабаленко другий рік поспіль виграє Відкритий Чемпіонат Австралії. В титульному матчі Australian Open - 2024 Аріна більш ніж впевнено переграла представницю Китаю Цінь Вень Чжен, яка була посіяна в Мельбурні під 12-м номером. На перемогу в фіналі австралійського мейджора Сабаленко витратила близько години із чвертю ігрового часу.





Australian Open - 2024

Мельбурн, Австралія

Фінал





(2) Аріна Сабаленко - (12) Цінь Вень Чжен - 6:3, 6:2





Як би не прикро було це визнавати, але на поточному Australian Open - 2024 Аріна Сабаленко дійсно була на голову сильнішою всіх суперниць. Про це свідчить хоча б той факт, що Сабаленко дісталась до титулу без жодного програного сету. Причому, в більшості випадків опоненткам Аріни не вдавалося навіть нав'язати їй боротьбу бодай за партію.





По суті, не вийшло це і у Чжен у фінальному матчі. Ні, періодично Цінь Вень загострювала перебіг зустрічі, але це була боротьба за те, щоб не відпустити Аріну у ще більший відрив, а не за те, щоб самій здобути перевагу. Наприклад в стартовому сеті у китайської спорстменки був потрійний брейк-поінт, але, по-перше, Цінь Вень в той момент вже поступалась у рахунку, а по-друге, цим шансом Чжен так і не скористалась.





Сабаленко в стартовому сеті також не реалізувала потрійний брейк-поінт, який для нейтральної спортсменки був ще й потрійним сет-болом, але вже в наступному геймі Аріна спокійно подала на першу партію. Ну а коли на самому початку другого сету Сабаленко знов повела з брейком, а згодом і закріпила перевагу ще одним виграним на прийомі геймом, долю фіналу вже можна було вважати вирішеною.





Цінь Вень боролась до останнього, бо по-іншому і не може бути в фіналі Турніру Великого Шолому. Навіть коли у Сабаленко був потрійний чемпіоншіп-поінт Чжен не опустила ракетку і дісталась в тому геймі до брейк-поінта з рахунку 0:40. Аріна, правда, дозволяти суперниці скорочувати відставання і затягувати матч не хотіла. З п'ятого матч-болу Сабаленко закрила фінал і оформила другий поспіль титул в Мельбурні.





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