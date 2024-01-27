Рей Сакомото здобуває вольову перемогу у фіналі юніорського Australian Open - 2024

Японський тенісист Рей Сакомото виграє Відкритий Чемпіонат Австралії серед юніорів. В титульному матчі турніру Рей здобув вольову перемогу над представником Чехії Яном Кумстатом. Сакамото, який отримав в Мельбурні 4-й номер посіву, програв стартовий сет, втім переломив хід протистояння, лишив за собою тай-брейк другого сету і довів матч до перемоги в трьох партіях. На перемогу в фіналі юніорського Australian Open - 2024 Рей Сакомото витратив близько 2 годин і 10 хвилин ігрового часу.