Яннік Зіннер відігрався з 0:2 по сетах у фіналі Australian Open - 2024 проти "нейтрального" Медвєдєва і виграв перший трофей на Турнірах Великого Шолому

Італійський тенісист Яннік Зіннер стає тріумфатором Відкритого Чемпіонату Австралії. У титульному матчі Australian Open - 2024 Яннік зі справжнім камбеком переграв тенісиста без прапора Даніїла Медвєдєва, який в Мельбурні був посіяним під 3-м номером. Зіннер програв дві стартові партії зустрічі, але зумів взяти три наступні сети протистояння. На перемогу в битві Яннік Зіннер витратив близько 3 годин і 45 хвилин ігрового часу.





Australian Open - 2024

Мельбурн, Австралія

Фінал





(4) Яннік Зіннер - (3) Даніїл Медвєдєв - 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3





Якщо дивитися на рівень тенісу, який фіналісти Australian Open - 2024 показували протягом турніру, то явним фаворитом титульного матчу міг здаватися саме Зіннер. Відповідно, італійський тенісист провів на корті набагато менше часу, а отже, мав зберегти куди більше фізичних сил для боротьби за трофей. Але всі ці прогнози не враховували одного важливого факту - досвіду гри у подібних матчах. І у стартових сетах здавалось, що саме він виходить на перший план.





Свій перший в кар'єрі фінал Турнірів Великого Шолому Яннік почав зовсім не в тих кондиціях, у яких ми звикли бачити його протягом поточного австралійського мейджора. Неприємно дивувала перша подача, відсоток потрапляння якої за підсумками стартової партії зустрічі ледь перевалив за половину. І якщо в матчі проти того ж Новак Джоковича Яннік не дозволив супернику заробити жодного брейк-поінта, то Медвєдєв отримував куди більше шансів. Практично на початку зустрічі Зіннер провалився на власній подачі і не зумів врятуватися з потрійного брейк-поінта у Даніїла. А наприкінці першого сету у італійця ще раз підвисла подача і "нейтральний" Медвєдєв завершив партію ще одним брейком.





На початку другого сету Зіннер вперше проявив справжній характер і втримав свою подачу одразу з чотирьох брейк-поінтів у суперника. Правда, навіть цей героїчний момент не надав Янніку тої моральної переваги. Наступні дві власні подачі італієць програв і відпустив Медвєдєва у більш ніж солідний відрив. Зіннер спробував пободатися за партію і навіть не дозволив Даніїлу з першої спроби подати на сет. Більше того, Яннік дістався до брейк-поінту і під час наступного гейму на прийомі, але повністю вирівняти ситуацію в рахунку таки не зумів.





Але в цілому, стало помітно, що Зіннер потрохи знаходить свою гру і відсуває нервовість та хвилювання на другий план. Звісно, до тої ідеальної гри, яку Яннік показував протягом фактично всіх двох тижнів у Мельбурні, було ще дуже далеко. Але навіть стабілізації тенісу виявилось достатньо для того, аби змусити нервувати вже самого Медвєдєва.





Дві наступні партії, в яких Зіннер вже не мав права на помилку, проходили по одному і тому ж сценарію. Відносно рівна гра протягом усього сету і потім вирішальний брейк Янніка у ключовий момент - в 10-му геймі під час прийому на партію. І якщо в третьому сеті італієць не давав жодних приводів сумніватися у власній подачі, то ближче до завершення четвертого проблеми із першим м'ячем знову повернулись. У Медвєдєва навіть виник брейк-поінт, втім віддавати свою подачу Зіннер вже не збирався.





Як це часто буває, спортсмен, який врятувався з рахунку 0:2 по сетах, підходив до вирішальної партії у куди кращому ментальному стані. Плюс, і цей факт не можна недооцінювати, фізичний стан Медвєдєва, який провів кілька надважких п'ятисетовиків протягом турніру, теж повинен був датися взнаки. Зіннер свого шансу на прийомі дочекався всередині партії - Яннік оформив важливий брейк і впевнено втримав перевагу до переможного завершення фіналу.





Яннік Зіннер виграє свій перший трофей на Турнірах Великого Шолому в кар'єрі. В світовому рейтингу італійський тенісист навіть після тріумфу в Мельбурні залишиться на 4-му місці, втім він суттєво збільшить відрив від 5-ї сходинки і майже впритул наблизиться до 3-ї, на якій залишився саме Даніїл Медвєдєв.





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