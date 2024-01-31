Даяна Ястремська з непростої перемоги розпочинає виступи на змаганнях у Лінці



Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка отримала wild card в основну сітку від організаторів змагань в австрійському Лінці, долає стартовий раунд турніру. В першому колі Даяна здобула непросту перемогу над представницею країни-терориста кваліфаєркою Ерікою Андрєєвою, яка займає 111-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу Ястремська витратила три партії та трохи менше двох із половиною годин ігрового часу. Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка отримала wild card в основну сітку від організаторів змагань в австрійському Лінці, долає стартовий раунд турніру. В першому колі Даяна здобула непросту перемогу над представницею країни-терориста кваліфаєркою Ерікою Андрєєвою, яка займає 111-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу Ястремська витратила три партії та трохи менше двох із половиною годин ігрового часу.





WTA 500

Лінц, Австрія

1-й раунд





(WC) Даяна Ястремська - (Q) Еріка Андрєєва - 7:6(4), 3:6, 6:2





На самому початку зустрічі тенісистки обмінялись швидкими брейками. Першою на прийомі відзначилась Андрєєва, яка взяла вже перший гейм матчу на подачі української тенісистки, проте Даяна відповіла брейком буквально за декілька хвилин. В подальшому обидві спортсменки доволі впевнено тримали власні гейми. Єдиний шанс уникнути тай-брейку був у Ястремської, але в середині сету вона дала суперниці піти з двох брейк-поінтів.





А ось вирішальний фрагмент стартового сету Даяна почала набагато краще за опонентку. Ястремська швидко повела з двома міні-брейками - 4:0. І хоч Еріка не припинила боротися за партію, українська тенісистка завершила сет на свою користь.





В другому сеті Даяна зуміла відзначитися на прийомі вже в стартовому геймі, проте ця перевага не стала ключовою. Десь із середини партії українська тенісистка зіткнулась зі справжніми проблемами і тричі поспіль програла власну подачу. Успішний гейм на прийомі в цьому відрізку зустрічі у Ястремської був лише один, тож цей брейк ситуацію для Даяни не врятував.





Критичними справи Ястремської стали в дебюті вирішального сету, коли українська спортсменка знову програла власний гейм. Втім, Даяна вчасно зібралась і відповіла на нього одразу трьома виграними на прийомі геймами.





В другому колі змагань у Лінці Даяна Ястремська зіграє проти 3-ї ракетки турніру Донни Векіч.





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