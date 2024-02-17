Карлос Алькарас впевнено виходить у півфінал турніру в Буенос-Айресі
Лідер посіву змагань категорії ATP 250 в Буенос-Айресі іспанський тенісист Карлос Алькарас спокійно пробивається до 1/2 фіналу. На стадії чвертьфіналу Карлос в двох сетах впорався із італійцем Андреа Вавассорі, який займає 152-гу сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Карлос Алькарас витратив близько 1 години і 40 хвилин ігрового часу.
ATP 250
Буенос-Айрес, Аргентина
1/4 фіналу
(1) Карлос Алькарас - Андреа Вавассорі - 7:6(1), 6:1
В стартовому сеті зустрічі Алькарас теж володів ігровою ініціативою, от тільки втілити її у перевагу в рахунку іспанському тенісисту довгий час не вдавалось. Вавассорі навіть дотягнув до тай-брейку, на який Андреа, правда, моральних сил вже не вистачило. Карлос впевнено забрав тай, віддавши супернику всього 1 розіграш на ньому.
А ось в другій партії вже жодних питань щодо тотальної переваги Алькараса не виникало. Два швидких брейки дозволили Карлосу максимально спокійно довести сет, а разом з ним і матч, до підсумкової перемоги.
В 1/2 фіналу змагань в Буенос-Айресі Карлос Алькарас зіграє проти чилійського спортсмена Ніколаса Харрі.
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