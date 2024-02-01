0:2 після першого ігрового дня. В'ячеслав Белінський без шансів поступився Крістоферу Юбенксу в другому одиночному матчі протистояння України та США у Кубку Девіса

Збірна України прогнозовано поступається команді США у матчі кваліфікації Світової Групи Кубку Девіса після першого ігрового дня. В другому одиночному поєдинку В'ячеслав Белінський не зумів нав'язати серйозної боротьби 32-му номеру світового рейтингу Крістоферу Юбенксу. Український тенісист поступився у двох партіях всього за годину із чвертю ігрового часу.





Кубок Девіса

Кваліфікація, Світова група

Україна - США - 0:2





В'ячеслав Белінський - Крістофер Юбенкс - 3:6, 2:6





Банальною фразою про те, що це був "важливий досвід", на превеликий жаль можна охарактеризувати цей поєдинок в межах матчу кваліфікації Світової Групи Кубку Девіса для В'ячеслава Белінського. Якщо Олексій Крутих подарував хоча б невеличкий, але все-таки промінчик надії виграним сетом у Себастьяна Корди, то Белінському не вдалось зачепитися навіть за примарну можливість боротьби. Юбенкс просто був на голову сильнішим, хоч і не показував на корті всього, що вміє і може.





За бажання боротися В'ячеслава, звісно, хочеться похвалити. В стартовому сеті він навіть зумів оформити зворотній брейк одразу ж після того, як в середині партії програв власну подачу. Так, рівновага в рахунку протрималась дуже недовго, адже Крістофер буквально за кілька хвилин відновив свою перевагу, втім хоча б епізодично напружити суперника Белінському вдалось.





Може саме через це Юбенкс і видав ударний початок другої партії, коли оформив одразу два швидких брейки. За рахунку 0:3 Белінський знову зачепився на прийомі, але тут вже підвела реалізація - в четвертому геймі український тенісист не реалізував 4 брейк-поінти, а в шостому - ще 2.





Шанси збірної України після цієї поразки, якщо продовжувати лишатися реалістами, майже не змінились. Вони як були майже нульовими, такими й лишились. Підсумкову перемогу збірна США може оформити вже в парному протистоянні, на яке зараз у американців заявлені Остін Крайчек та Раджив Рем. Думаю, що навіть тим, хто майже не слідкує за парним тенісом, ці імена багато про що говорять. У збірної України парну зустріч зіграють В'ячеслав Белінський та Віталій Сачко, але до завтра ще є час зробити заміни. От тільки допоможуть вони навряд. Немає в нашому складі спортсменів, які б могли на рівних боротися із таким зірковим дуетом.





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