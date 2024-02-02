Ілля Білобородько та Олексій Крутих взяли сет у топової пари, але програли вирішальний матч протистояння Україна - США у Кубку Девіса
Збірна України цілком прогнозовано достроково програла протистояння із командою США у кваліфікації Світової Групи Кубку Девіса. Американці зуміли здобути підсумкову перемогу вже у третій зустрічі. Остін Крайчек та Раджив Рем принесли гостям третє очко, втім Ілля Білобородько та Олексій Крутих зуміли створити міні-сенсацію і взяти партію у одних із найкращих парників світу.
Кубок Девіса
Кваліфікація, Світова група
Україна - США - 0:3
Ілля Білобородько/Олексій Крутих - Остін Крайчек/Раджив Рем - 3:6, 6:4, 3:6
Таким чином наступні одиночні зустрічі втратили будь-яке турнірне значення. Капітани команд провели заміни і в четвертому поєдинку зіграють Владислав Орлов і Тейлор Фріц, який мав ушкодження перед стартом протистояння і не планував виходити на корт.
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