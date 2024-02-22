Сорана Кирстя із неймовірним камбеком переграла Маркету Вондроушову в чвертьфіналі турніру в Дубаї

Румунська тенісистка Сорана Кирстя стає півфіналісткою престижних змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. На стадії 1/2 фіналу Сорана оформила справжній камбек у протистоянні із 7-ю ракеткою змагань Маркетою Вондроушовою із Чехії. Кирстя поступалась із рахунком 2:6, 0:4, але зуміла переломити хід зустрічі та оформити підсумкову перемогу в трьох партіях. На перемогу в матчі Сорана Кирстя витратила трохи більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

1/4 фіналу





Сорана Кирстя - (7) Маркета Вондроушова - 2:6, 7:6(1), 6:2





Дивовижний порятунок в цьому матчі Кирстя почала з рахунку 2:6, 1:5. В другому сеті румунська тенісистка відіграла 6 матч-болів у суперниці, але таки перевела партію на тай-брейк та виборола в ньому перемогу.



Ну а у вирішальному сеті Сорана, яка перебувала на емоційному підйомі, впевнено розібралась із деморалізованою Вондроушовою.





У півфіналі змагань в Дубаї Сорана Кирстя зіграє проти італійської спортсменки Ясміне Паоліні, яка подолала чвертьфінальну стадію без боротьби - її потенційна суперниця Єлєна Рибакіна знялась з турніру ще до початку матчу.





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