Сорана Кирстя із неймовірним камбеком переграла Маркету Вондроушову в чвертьфіналі турніру в Дубаї
WTA 1000
Дубай, ОАЕ
1/4 фіналу
1/4 фіналу
Сорана Кирстя - (7) Маркета Вондроушова - 2:6, 7:6(1), 6:2
Дивовижний порятунок в цьому матчі Кирстя почала з рахунку 2:6, 1:5. В другому сеті румунська тенісистка відіграла 6 матч-болів у суперниці, але таки перевела партію на тай-брейк та виборола в ньому перемогу.
Ну а у вирішальному сеті Сорана, яка перебувала на емоційному підйомі, впевнено розібралась із деморалізованою Вондроушовою.
Ну а у вирішальному сеті Сорана, яка перебувала на емоційному підйомі, впевнено розібралась із деморалізованою Вондроушовою.
У півфіналі змагань в Дубаї Сорана Кирстя зіграє проти італійської спортсменки Ясміне Паоліні, яка подолала чвертьфінальну стадію без боротьби - її потенційна суперниця Єлєна Рибакіна знялась з турніру ще до початку матчу.
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