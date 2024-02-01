Гаель Монфіс із баранкою у вирішальному сеті поступився Флавіо Коболлі на старті змагань в Монпельє
Французький тенісист Гаель Монфіс, який на домашньому турнірі категорії ATP 250 у Монпельє отримав 8-й номер посіву, не зумів подолати навіть стартовий раунд змагань. В першому колі Гаель програв італійцю Флавіо Коболлі, який займає 76-ту сходинку поточного світового рейтингу. Монфіс взяв першу партію зустрічі на тай-брейці, у боротьбі програв другий сет, а у вирішальному відрізку матчу отримав від Коболлі повноцінну баранку.
ATP 250
Монпельє, Франція
1-й раунд
Флавіо Коболлі - (8) Гаель Монфіс - 6:7(8), 6:3, 6:0
В другому колі змагань в Монпельє Флавіо Коболлі зіграє проти ще одного француза Констана Лестьєнна.
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