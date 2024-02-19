Тейлор Фріц захищає минулорічний титул на змаганнях у Делрей-Біч



Американський тенісист Тейлор Фріц другий рік поспіль стає переможцем домашніх змагань категорії ATP 250 в Делрей-Біч. В титульному протистоянні Тейлор виграв дербі у Томмі Пола, який отримав на турнірі 3-й номер посіву. На те, аби здолати свого співвітчизника Фріц витратив близько 1 години і 40 хвилин ігрового часу. Американський тенісист Тейлор Фріц другий рік поспіль стає переможцем домашніх змагань категорії ATP 250 в Делрей-Біч. В титульному протистоянні Тейлор виграв дербі у Томмі Пола, який отримав на турнірі 3-й номер посіву. На те, аби здолати свого співвітчизника Фріц витратив близько 1 години і 40 хвилин ігрового часу.





ATP 250

Делрей-Біч, США

Фінал





(1) Тейлор Фріц - (3) Томмі Пол - 6:2, 6:3





У цьому фінальному матчі варто відзначити, в першу чергу, впевнену гру Фріца на ключових розіграшах. Тейлор відіграв всі 7 брейк-поінтів, які протягом зустрічі заробив Томмі Пол.





Тейлор Фріц став першим з 1997-го року спортсменом, якому вдалось захистити свій титул на змаганнях в Делрей-Біч. Тоді другий поспіль трофей на турнірі зумів виграти австралійський спортсмен Джейсон Столтенберг.





Для Тейлора Фріца титул в Делрей-Біч став вже сьомим у професійній кар'єрі на рівні турнірів ATP.





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