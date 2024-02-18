Карлос Алькарас несподівано програє у півфіналі змагань в Буенос-Айресі



Лідер посіву змагань категорії ATP 250 в аргентинському Буенос-Айресі іспанський тенісист Карлос Алькарас не зумів вийти у титульний матч змагань. На стадії півфіналу Карлос в двох партіях поступився 21-му номеру світового рейтингу чилійцю Ніколасу Харрі. На сенсаційну перемогу Харрі витратив близько двох годин ігрового часу. Лідер посіву змагань категорії ATP 250 в аргентинському Буенос-Айресі іспанський тенісист Карлос Алькарас не зумів вийти у титульний матч змагань. На стадії півфіналу Карлос в двох партіях поступився 21-му номеру світового рейтингу чилійцю Ніколасу Харрі. На сенсаційну перемогу Харрі витратив близько двох годин ігрового часу.





ATP 250

Буенос-Айрес, Аргентина

1/2 фіналу





(3) Ніколасу Харрі - (1) Карлос Алькарас - 7:6(2), 6:3





Стартовий сет зустрічі більш ніж логічно завершився тай-брейком, оскільки на прийомі шансів не було у жодного із суперників. За всю партію ані Карлос, ані Ніколас не дістались навіть до брейк-поінтів. А ось тай-брейк чилійський спортсмен провів у рази більш впевнено і віддав на ньому Алькарасу всього 2 розіграші.





Другу партію Карлос почав із першого у матчі брейку, але довго втримувати цю перевагу лідер посіву не зумів. Вже в наступному геймі Харрі відігрався, а ближче до завершення зустрічі оформив ще один брейк. Карлос цілком міг завадити супернику подати на перемогу, втім не реалізував 2 брейк-поінта у цьому вирішальному геймі. У підсумку Ніколас забрав і власну подачу, і перемогу в зустрічі.





Таким чином Карлос Алькарас складає повноваження діючого чемпіора турніру в Аргентині. У фіналі змагань в Буенос-Айресі Ніколас Харрі зіграє проти місцевого спортсмена Факундо Діаса Акости.





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