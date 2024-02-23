Іга Свьонтек поступилась "нейтральній" Калінській у півфіналі змагань у Дубаї



Лідерка поточного світового рейтингу польська тенісистка Іга Свьонтек не змогла пробитися у титульний матч змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. На стадії півфіналу Свьонтек в двох сетах, які завершились із однаковим рахунком - 6:4, поступилась представниці країни-терориста 40-й ракетці світу Анні Калінській. Зустріч між спортсменками тривала близько 1 години і 40 хвилин ігрового часу. Лідерка поточного світового рейтингу польська тенісистка Іга Свьонтек не змогла пробитися у титульний матч змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. На стадії півфіналу Свьонтек в двох сетах, які завершились із однаковим рахунком - 6:4, поступилась представниці країни-терориста 40-й ракетці світу Анні Калінській. Зустріч між спортсменками тривала близько 1 години і 40 хвилин ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

1/2 фіналу





Анна Калінська - (1) Іга Свьонтек - 6:4, 6:4





В стартовому сеті зустрічі Свьонтек, здавалося б, зуміла захопити ініціативу. Як мінімум, саме лідерка поточного світового рейтингу повела із геймом на прийомі в активі в середині партії. Але саме після програної подачі тенісистка без прапора суттєво посилила гру. Калінська двічі поспіль оформила брейк, виграла 4 гейми і лишила за собою перший сет.





На початку другої партії Анна ще раз відзначилась на прийомі і, таким чином, оформила приховану баранку для Свьонтек, вигравши 6 геймів поспіль. Зовсім критичною для Іги ситуація стала після того, як ближче до завершення сету польська спортсменка ще раз програла власний гейм - 2:5.





Але навіть в такій ситуації Іга змусила суперницю нервувати. Спочатку Свьонтек завадила Калінській подати на перемогу з першої спроби, при цьому лідерка світового рейтингу відігралась з подвійного матч-болу у суперниці. Більше того, Іга взяла власний гейм, а потім знову дісталась до брейк-поінтів під час другої спроби Анни подати на матч. Правда, цього разу Калінська зібралась і таки поставила крапку в партії.





У фіналі змагань в Дубаї Анна Калінська зіграє проти італійської спортсменки Ясміне Паоліні.





Теніс України в соцмережах: