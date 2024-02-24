Дива не трапилось. Якуб Меншик програв Карену Хачанову в фіналі змагань в Досі



18--річний чеський тенісист Якуб Меншик, який став справжнім відкриттям змагань категорії ATP 250 в катарській Досі, не зумів взяти трофей. У фіналі турніру Якуб в двох надзвичайно складних партіях поступився представнику країни-агресора Карену Хачанову, який займає 17-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в фіналі змагань в Катарі 1 годину і 50 хвилин ігрового часу. 18--річний чеський тенісист Якуб Меншик, який став справжнім відкриттям змагань категорії ATP 250 в катарській Досі, не зумів взяти трофей. У фіналі турніру Якуб в двох надзвичайно складних партіях поступився представнику країни-агресора Карену Хачанову, який займає 17-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в фіналі змагань в Катарі 1 годину і 50 хвилин ігрового часу.





ATP 250

Доха, Катар

Фінал





(2) Карен Хачанов - Якуб Меншик - 7:6(12), 6:4





Стартовий сет Хачанов виграв на надзвичайно напруженому тай-брейці, який завершився із рахунком 14:12 на користь 2-го номера посіву. А ось в другій партії Карен оформив єдиний брейк у самому дебюті цього відрізку зустріч і втримав цю перевагу до самого переможного завершення матчу.





Для Карена Хачанова титул в Досі стає першим в поточному сезоні і шостим в професійній кар'єрі. А от Якуб Меншик зіграв у своєму першому в житті фіналі на рівні ATP.





Теніс України в соцмережах: