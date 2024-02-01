Дав бій, але сенсацію не створив. Олексій Крутих у трьох сетах поступився Себастьяну Корді в стартовому матчі протистояння кваліфікації Кубку Девіса

Збірна Сполучених Штатів Америки вийшла вперед у протистоянні кваліфікації Світової групи Кубку Девіса проти команди України. В першому одиночному поєдинку Себастьян Корда переграв українця Олексія Крутих, який займає доволі скромну 342-гу сходинку поточного світового рейтингу. Попри статус більш ніж явного фаворита зустрічі, Себастьян впорався із Крутих лише в трьох партіях і витратив на перемогу близько двох із чвертю годин ігрового часу.





Кубок Девіса

Кваліфікація, Світова група

Україна - США - 0:1





Олексій Крутих - Себастьян Корда - 3:6, 7:6(3), 4:6





Давайте будемо реалістами і зрозуміємо, що навіть виграний у представника топ-35 світового рейтингу сет є вже справжнім досягненням для Олексія Крутих. Він став справжнім лідером команди у Кубку Девіса, він показує такий рівень гри та такий характер, якого йому катастрофічно не вистачає в турі. Але навіть попри це феноменальне налаштування на боротьбу, боротися на рівних із топовими тенісистами, а Корда, без сумніву, є саме таким, Олексій поки не може.





На самому початку зустрічі Себастьян, не особливо форсуючи події, зумів створити пристойний тиск на Крутих. В стартовому геймі Олексій втримав подачу з брейк-поінту, але в другому власному геймі повторити це досягнення український тенісист не зумів і Корда пішов у відрив. Олексій ситуацію на корті вирівняв, але наприкінці партії американський спортсмен зумів оформити ще один брейк. В тому геймі стався і один з найкращих розіграшів матчу, в якому Крутих зумів видати фантастичну свічку, проте Себастьян до м'яча встиг і зіграв ефектним ударом поміж ніг.





Можливо перемога в стартому сеті трохи приспала увагу Корди і Крутих цим шансом скористався. Так, Олексій цілком мав завершувати партію набагато простіше. Двічі українець вів в рахунку із брейком, а одного разу навіть виходив подавати на перемогу в сеті, проте Себастьян відігрувався. Але тай-брейк Крутих провів трохи стабільніше суперника (не вражали стабільністю, скажемо відверто, обоє) і перевів зустріч у вирішальний сет.





Насправді, навіть в цій ситуації Корда не показав фірмового височенного рівня гри. Американець вже точно не громив суперника, проте переміг у партії Себастьян доволі спокійно. В середині сету Крутих провалив власну подачу, ну а Корда після брейку сконцентрувався на власних геймах і всі з них відпрацював максимально чітко.





В другому одиночному матчі сьогоднішнього дня зіграють В'ячеслав Белінський та Крістофер Юбенкс.





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