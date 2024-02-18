Теніс України у соцмережах

Мітки

Леся Цуренко і Марта Костюк знялись зі змагань в Дубаї


З п'яти українських тенісисток, які мали стартувати в основній сітці одиночного турніру престижних змагань категорії WTA 1000 в Дубаї, на корти вийдуть лише три спортсменки. Марта Костюк та Леся Цуренко вирішили відмовитися від боротьби ще до початку матчів стартового раунду.

Леся Цуренко знялась із турніру в Дубаї через травму ліктя, яка завадила їй до кінця продовжувати боротьбу в Досі.

Марті Костюк завадила виступити в Дубаї хвороба, через яку українська тенісистка знялась із матчу другого кола турніру в Досі проти Анастасії Павлюченкової.

Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Labels:

Коментарі

Дописати коментар

Популярне