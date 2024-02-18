Леся Цуренко і Марта Костюк знялись зі змагань в Дубаї



З п'яти українських тенісисток, які мали стартувати в основній сітці одиночного турніру престижних змагань категорії WTA 1000 в Дубаї, на корти вийдуть лише три спортсменки. Марта Костюк та Леся Цуренко вирішили відмовитися від боротьби ще до початку матчів стартового раунду. З п'яти українських тенісисток, які мали стартувати в основній сітці одиночного турніру престижних змагань категорії WTA 1000 в Дубаї, на корти вийдуть лише три спортсменки. Марта Костюк та Леся Цуренко вирішили відмовитися від боротьби ще до початку матчів стартового раунду.





Леся Цуренко знялась із турніру в Дубаї через травму ліктя, яка завадила їй до кінця продовжувати боротьбу в Досі.





Марті Костюк завадила виступити в Дубаї хвороба, через яку українська тенісистка знялась із матчу другого кола турніру в Досі проти Анастасії Павлюченкової.





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