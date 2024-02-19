Даяна Ястремська в трьох сетах, але з двома "баранками" програла "нейтральній" Кудерметовій на старті змагань в Дубаї



Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла подолати стартовий раунд престижних змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. В першому колі Даяна у матчі, сповненому справжніх провалів, поступилась спортсменці без прапору Вероніці Кудерметовій, яка займає 19-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Кудерметова витратила трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу. Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла подолати стартовий раунд престижних змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. В першому колі Даяна у матчі, сповненому справжніх провалів, поступилась спортсменці без прапору Вероніці Кудерметовій, яка займає 19-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Кудерметова витратила трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

1-й раунд





(13) Вероніка Кудерметова - (WC) Даяна Ястремська - 6:0, 1:6, 6:0





Максимально дивним вийшов цей поєдинок для Даяни Ястремської. Стартовий сет взагалі наштовхував на думки про тотальну неготовність української тенісистки до боротьби - Даяна отримала цілком заслужену баранку. Ястремська в доволі напруженій боротьбі віддала всі власні подачі, а от на прийомі жодного разу навіть не дісталась до рахунку "рівно".





Але другий сет показав, що і Кудерметова може несподівано посипатися. Тепер вже Ястремська збирала "вершки" після цілого розсипу помилок від суперниці. Та й сама Даяна почала діяти набагато більш впевнено, як мінімум, у порівнянні із провальною стартовою партією.





Що сталось із Даяною у вирішальному сеті? Перш за все, підвела знову саме психологія. Українська тенісистка не змогла відійти від кількох невдалих розіграшів і продовжила заганяти себе в ігрову яму. Вероніка таким спадом знову скористалась сповна - сет завершився ще однією "баранкою" для Ястремської. Вперше в кар'єрі Даяна програла 2 сети з рахунком 0:6 в одному матчі.





Вероніка Кудерметова в другому колі турніру в Дубаї зіграє проти румунської спортсменки Сорани Кірсті.





Сьогодні в Дубаї відбудеться і українське дербі між Еліною Світоліною та Ангеліною Калініною.





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