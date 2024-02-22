Гаель Монфіс виграє французьке дербі у Юго Юмбера і стає півфіналістом турніру в Досі
Французький тенісист Гаель Монфіс пробивається до 1/2 фіналу змагань категорії ATP 250 в катарській Досі. В чвертьфінальному протистоянні чоловік Еліни Світоліної в двох партіях переграв свого співвітчизника Юго Юмбера, який був посіяний на турнірі під 3-м номером. На перемогу в дербі Монфіс витратив близько 1 години і 10 хвилин ігрового часу.
ATP 250
Доха, Катар
1/4 фіналу
Гаель Монфіс - (3) Юго Юмбер - 6:2, 6:4
За вихід у фінал змагань в Досі Гаель Монфіс посперечається з юним чеським спортсменом Якубом Меншиком, який створив справжню сенсацію і у своєму матчі переграв "нейтрального" лідера посіву Андрєя Рубльова.
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