Гаель Монфіс виграє французьке дербі у Юго Юмбера і стає півфіналістом турніру в Досі

Французький тенісист Гаель Монфіс пробивається до 1/2 фіналу змагань категорії ATP 250 в катарській Досі. В чвертьфінальному протистоянні чоловік Еліни Світоліної в двох партіях переграв свого співвітчизника Юго Юмбера, який був посіяний на турнірі під 3-м номером. На перемогу в дербі Монфіс витратив близько 1 години і 10 хвилин ігрового часу.