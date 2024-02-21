Гаель Монфіс на тай-брейці вирішального сету вириває перемогу в другому колі змагань в Досі і стає чвертьфіналістом турніру



Французький тенісист Гаель Монфіс з боями подолав стадію другого кола змагань категорії ATP 250 в катарській Досі. У напруженому протистоянні лише на тай-брейці вирішального сету Гаель зламав спротив представника Китаю Чжічженя Чжана, який займає 48-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Монфіс витратив майже дві з половиною години ігрового часу. Французький тенісист Гаель Монфіс з боями подолав стадію другого кола змагань категорії ATP 250 в катарській Досі. У напруженому протистоянні лише на тай-брейці вирішального сету Гаель зламав спротив представника Китаю Чжічженя Чжана, який займає 48-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Монфіс витратив майже дві з половиною години ігрового часу.





ATP 250

Доха, Катар

2-й раунд





Гаель Монфіс - Чжічжень Чжан - 4:6, 7:5, 7:6(2)





В стартовому сеті був момент, в якому здавалось, Монфіс зуміє схилити шальки терезів на свою користь. Після досить рівного перебігу партії Гаель таки зачепився за подачу суперника і дістався до трьох прихованих сет-болів в одному геймі. Чжан героїчно свою подачу втримав, а вже в наступному геймі і сам зумів відзначитися першим у матчі брейком. Після нього китайському тенісисту лишалось тільки подати на стартовий сет, і з цим завданням Чжан впорався.





Друга партія проходила в абсолютно рівній боротьбі. Сет просто повинен був завершуватися тай-брейком, проте в останній момент Чжічжень провалив власну подачу і разом із нею віддав французу всю партію.





Монфіс на куражі навіть зумів повести із брейком на самому початку вирішального сету, але втримати цю перевагу Гаель не зумів. Чжан відігрався моментально, а в 9-му геймі партії китайський спортсмен навіть дістався до прихованого матч-болу.





Цей надзвичайно важливий брейк-поінт Гаель відіграв і, у підсумку, перевів сет на тай-брейк. І вже на ньому досвід Монфіса зіграв ключову роль - всього 2 розіграші французький тенісист віддав на ньому своєму супернику та оформив вихід у чвертьфінал змагань у Досі.





Наступним суперником Гаеля Монфіса в Катарі стане його співвітчизник 3-й номер посіву Юго Юмбер.





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