Енді Маррей здобув першу перемогу в 2024-му році



Британський тенісист Енді Маррей нарешті перервав свою невдалу серію, яка зупинилась на позначці в 6 поспіль програних офіційних матчів. Першу перемогу в 2024-му році Енді здобув на старті змагань категорії ATP 250 в катарській Досі. В двох партіях Маррей переграв французького кваліфаєра Александра Мюллера, який займає 75-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі шотландський спортсмен витратив близько 1 години і 55 хвилин ігрового часу. Британський тенісист Енді Маррей нарешті перервав свою невдалу серію, яка зупинилась на позначці в 6 поспіль програних офіційних матчів. Першу перемогу в 2024-му році Енді здобув на старті змагань категорії ATP 250 в катарській Досі. В двох партіях Маррей переграв французького кваліфаєра Александра Мюллера, який займає 75-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі шотландський спортсмен витратив близько 1 години і 55 хвилин ігрового часу.





ATP 250

Доха, Катар

1-й раунд





Енді Маррей - (Q) Александр Мюллер - 6:1, 7:6(5)





В стартовому сеті зустрічі Маррей не давав супернику жодних шансів навіть на загострення боротьби. Мюллеру загалом пощастило, що він не отримав баранку в цьому відрізку матчу, адже навіть в тому єдиному геймі, який виграв француз на власній подачі, Енді дістався до брейк-поінтів.





У другому сеті Маррей теж повів із геймом на прийомі в активі, але цього разу Александр одразу ж відігрався. Більше того, саме Мюллер повів із міні-брейком на тай-брейці другого сету, проте Маррей вчасно зібрався і з рахунку 2:4 віддав супернику лише 1 розіграш.





В другому колі змагань в Досі Енді Маррей зіграє проти чеського тенісиста Якуба Меншика.





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