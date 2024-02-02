Владислав Орлов програє Тейлору Фріцу у четвертому матчі протистояння Кубку Девіса між збірними України та США



Український тенісист Владислав Орлов отримав безцінний досвід протистояння із представником топ-10 світового рейтингу в межах матчу кваліфікації Світової Групи Кубку Девіса. В четвертому матчі зустрічі між збірними України та США, який вже не мав жодного турнірного значення, Владислав в двох партіях поступився 9-й ракетці світу Тейлору Фріцу. Матч тривав близько години із чвертю ігрового часу. Український тенісист Владислав Орлов отримав безцінний досвід протистояння із представником топ-10 світового рейтингу в межах матчу кваліфікації Світової Групи Кубку Девіса. В четвертому матчі зустрічі між збірними України та США, який вже не мав жодного турнірного значення, Владислав в двох партіях поступився 9-й ракетці світу Тейлору Фріцу. Матч тривав близько години із чвертю ігрового часу.





Кубок Девіса

Кваліфікація, Світова група

Україна - США - 0:4





Владислав Орлов - Тейлор Фріц - 3:6, 4:6





В такому матчі так і хочеться шукати позитивні моменти у виконанні українського тенісиста. І вони, насправді, були. Наприклад, в стартовому сеті вже після брейку від Тейлора Фріца Владислав спробував повернутися в боротьбу і навіть дістався до брейк-поінту під час подачі американцем на сет. Оформити зворотній брейк не вийшло, але Тейлору довелось добряче понервувати.





Здавалося б, в другому сеті приводів для таких нервів у Фріца просто не може бути. Американський тенісист повів одразу із двома брейками - 4:0. Але навіть в такій ситуації Орлов зумів загострити боротьбу. Спочатку за рахунку 2:5 український тенісист завадив супернику подати на матч з першої спроби, а потім, за рахунку 4:5 знову зачепився на прийомі. Владислав заробив одразу 2 брейк-поінта в цьому геймі, проте Тейлор вистояв і захистив гейм. Перемога в ньому дозволила Фріцу завершити матч на свою користь.





Від проведення п'ятого поєдинку у протистоянні капітани збірних домовились відмовитись.





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