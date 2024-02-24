Ясміне Паоліні здобуває вольову перемогу над "нейтрально" Калінською в фіналі турніру в Дубаї

Італійська тенісистка Ясміне Паоліні виграє найбільш престижні змагання в кар'єрі. В фіналі турніру категорії WTA 1000 в Дубаї Ясміне в напруженій боротьбі здолала представницю країни-агресора Анну Калінську, яка займає 40-ву сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в титульному матчі Паоліні витратила дві з чвертю години ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

Фінал





Ясміне Паоліні - Анна Калінська - 4:6, 7:5, 7:5





Паоліні не просто відігралась з рахунку 0:1 по партіях. Італійська тенісистка поступалась із брейком у вирішальному відрізку матчу і Калінська навіть виходила подавати на трофей. Але Паоліні з рахунку 3:5 зуміла оформити два брейки поспіль і вибороти перемогу в матчі.





Для Ясміне Паоліні титул в Дубаї стає, поки що, найбільш вагомим у професійній кар'єрі. Загалом італійська тенісистка бере другий трофей. Попередній вона вигравала ще в 2021-му році у словенському Порторожі.





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