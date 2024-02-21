Марія Саккарі не змогла пробитися в чвертьфінал турніру в Дубаї



Грецька тенісистка Марія Саккарі завершує виступи на змаганнях категорії WTA 1000 в Дубаї, на яких вона була посіяна під 8-м номером. На стадії третього кола Марія в двох партіях поступилась представниці Італії Ясміне Паоліні, яка займає 26-ту сходинку світового рейтингу. На перемогу в матчі Паоліні витратила близько 1 години і 20 хвилин ігрового часу. Грецька тенісистка Марія Саккарі завершує виступи на змаганнях категорії WTA 1000 в Дубаї, на яких вона була посіяна під 8-м номером. На стадії третього кола Марія в двох партіях поступилась представниці Італії Ясміне Паоліні, яка займає 26-ту сходинку світового рейтингу. На перемогу в матчі Паоліні витратила близько 1 години і 20 хвилин ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

1/8 фіналу





Ясміне Паоліні - (8) Марія Саккарі - 6:4, 6:2





В стартовому сеті протистояння Саккарі двічі виходила вперед із брейком, проте Паоліні обидва рази знаходила можливість відігратися. Більше того, саме італійська тенісистка зуміла наприкінці першої партії ще раз відзначитися на прийомі.





Початок другого сету знову лишився за Марією, яка повела із брейком - 2:0. Але Ясміне повністю переломила хід протистояння і відповіла трьома брейками і 6-ма виграними поспіль геймами. Таким чином другу партію Паоліні виграла із прихованою баранкою для суперниці.





В чвертьфіналі змагань в Дубаї Ясміне Паоліні зіграє проти переможниці матчу між Магдаленою Френх та Єлєною Рибакіною.





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