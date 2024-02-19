Кароліна Плішкова успішно стартувала на змаганнях в Дубаї та продовжила переможну серію до 10-ти матчів



Чеська тенісистка Кароліна Плішкова пробивається в друге коло змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. В стартовому поєдинку Кароліна в двох сетах переграла представницю Китаю Шуай Чжан, яка не виходила на корт з серпня минулого року. В обох партіях Плішкова влаштовувала справжній камбек. На перемогу в зустрічі чеська тенісистка витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу. Чеська тенісистка Кароліна Плішкова пробивається в друге коло змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. В стартовому поєдинку Кароліна в двох сетах переграла представницю Китаю Шуай Чжан, яка не виходила на корт з серпня минулого року. В обох партіях Плішкова влаштовувала справжній камбек. На перемогу в зустрічі чеська тенісистка витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

1-й раунд





Кароліна Плішкова - Шуай Чжан - 6:3, 7:5





В стартовому сеті зустрічі Плішковій довелось показувати характер після відверто провального дебюту. Кароліна віддала свою подачу і дозволила суперниці заробити потрійний брейк-поінт у наступному власному геймі. Виходить, що рахунок на той момент був - 0:3 і 0:40. Ціною неймовірних зусиль Плішкова подачу втримала і цей неймовірний порятунок надихнув її на справжній камбек. Чеська спортсменка виграла 6 геймів поспіль і з прихованою баранкою для Чжан завершила перший сет.





В другому сеті Плішкова знову опинилась у скрутному становищі. Відвертого провалу у Кароліни цього разу не сталось, але Шуай все-одно повела із брейком та навіть вийшла подавати на партію за рахунку - 5:4. Чеська спортсменка не просто відігралась, а й оформила другий успіх на прийомі поспіль, тож виграла другий сет і весь матч навіть без тай-брейку.





Кароліна Плішкова виграє вже 10-й матч поспіль. Чеська спортсменка взяла трофей на змаганнях у Клуж-Напоці, а на турнірі в Досі вона здобула кілька важливих перемог, але знялась із півфінальної зустрічі проти Іги Свьонтек.





Для Шуай Чжан ця поразка стала 17-ю поспіль. Китайська спортсменка не виходила на корт із серпня минулого року, але в тому сезоні Шуай грала вкрай невдало. Остання її перемога датується ще січнем 2023-го.





В другому колі змагань в Дубаї Кароліна Плішкова зіграє проти американської спортсменки Ешлін Крюгер.





Теніс України в соцмережах: