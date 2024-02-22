Рубльов - аут! "Нейтральний" лідер посіву змагань у Досі поступається представнику другої сотні світового рейтингу в чвертьфіналі
Лідер посіву змагань категорії ATP 250 в катарській Досі тенісист без прапора Андрєй Рубльов не зумів подолати стадію 1/4 фіналу. В двох партіях Рубльов поступився 116-му номеру поточного світового рейтингу представнику Чехії Якубу Меншику. Якуб оформив єдиний брейк у матчі в стартовому сеті, а другу партію виграв у явного фаворита на тай-брейці. На сенсаційну перемогу Меншик витратив трохи менше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.
ATP 250
Доха, Катар
1/4 фіналу
Якуб Меншик - (1) Андрєй Рубльов - 6:4, 7:6(6)
В 1/2 фіналу змагань в Досі Якуб Меншик зіграє із французьким тенісистом Гаелєм Монфісом, який в чвертьфіналі виграв дербі у Юго Юмбера.
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