Хольгер Руне у двох непростих сетах здолав Майкла Ммо на шляху до півфіналу змагань в Монпельє



Лідер посіву змагань категорії ATP 250 данський тенісист Хольгер Руне стає півфіналістом турніру. На стадії 1/4 фіналу Хольгер в двох непростих партіях переграв американця Майкла Ммо, який займає 133-ю сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Руне витратив близько двох годин ігрового часу. Лідер посіву змагань категорії ATP 250 данський тенісист Хольгер Руне стає півфіналістом турніру. На стадії 1/4 фіналу Хольгер в двох непростих партіях переграв американця Майкла Ммо, який займає 133-ю сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Руне витратив близько двох годин ігрового часу.





ATP 250

Монпельє, Франція

1/4 фіналу





(1) Хольгер Руне - Майкл Ммо - 7:6(6), 6:4





Стартовий сет зустрічі став справжнім випробуванням для Руне, якому весь час доводилося проявляти характер. Спочатку данський тенісист відіграв швидкий брейк у виконанні Ммо. Згодом, Хольгер, ніби, перехопив ініціативу в протистоянні, але брейк-поінти, які у нього виникали ледь не в кожному геймі на прийомі, Руне не використовував.





Не скористався своїм єдиним шансом на те, аби знову повести в рахунку, і Ммо, який в середині сету дав супернику врятуватися з трьох брейкових м'ячів за гейм. Перевагою Майкл володів і на тай-брейці, під час якого він двічі вів із розіграшем на прийомі в активі. Проте, обидва рази Руне зрівнював рахунок, а наприкінці тай-брейку вже й сам спромігся на вирішальний ривок.





В другій партії Хольгер вже зіграв набагато спокійніше. Саме данський спортсмен повів із брейком фактично на початку цього відрізку матчу. І після гейму на прийомі Руне повністю сконцентрувався на власній подачі, шансів на якій Хольгер супернику просто не давав.





В 1/2 фіналу змагань в Монпельє Хольгер Руне зіграє із переможцем матчу Борна Чоріч - Флавіо Коболлі.



