Хольгер Руне пробивається у чвертьфінал змагань у Монпельє



Лідер посіву змагань категорії ATP 250 у французькому Монпельє данський тенісист Хольгер Руне починає виступи на турнірі із доволі впевненої перемоги. У стартовому для себе другому колі змагань Хольгер в двох сетах переграв представника Іспанії Пабло Льямаса Руїса, який займає 156-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу над кваліфаєром та вихід в 1/4 фіналу турніру в Монпельє Руне витратив трохи менше ніж півтори години ігрового часу.





ATP 250

Монпельє, Франція

2-й раунд





(1) Хольгер Руне - (Q) Пабло Льямас Руїс - 7:5, 6:2





Хольгер Руне доволі важко входив у цей матч. Так, саме данський тенісист першим відзначився на прийомі в середині стартового сету, але вже наступний гейм на власній подачі Хольгер просто провалив і віддав його супернику під нуль. Доводити справу до тай-брейку Руне точно не хотілось, а тому у 12-му геймі він доклав максимум зусиль, аби завершити сет на свою користь без цієї "тенісної лотереї". Хольгер навіть повів на прийомі 40:0, але Пабло вчепився у свою подачу з усіх сил. Іспанський тенісист ліквідував потрійний сет-бол у Руне, а потім ще неодноразово виявляв бійцівські якості. Але з 8-го сет-болу у цьому геймі Хольгер таки оформив брейк і забрав разом із подачею Льямаса Руїса і всю стартову партію.





В другому сеті протистояння боротьби вже просто не вийшло. Цього разу Руне більш ніж швидко повів із геймом на прийомі в активі і не просто втримав перевагу, а ще й зумів оформити другий за партію брейк. Ним данський тенісист і поставив переможну крапку в усій зустрічі.





У чвертьфіналі змагань в Монпельє Хольгер Руне зіграє проти американського спортсмена Майкла Ммо.





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