Каспер Рууд переграв Стефаноса Ціціпаса у півфіналі змагань в Лос-Кабосі.



Норвезький тенісист Каспер Рууд стає першим фіналістом змагань категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі. На стадії 1/2 фіналу Каспер в двох партіях переграв минулорічного чемпіона турніру представника Греції Стефаноса Ціціпаса, який займає 11-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Рууд витратив приблизно 1 годину і 50 хвилин ігрового часу. Норвезький тенісист Каспер Рууд стає першим фіналістом змагань категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі. На стадії 1/2 фіналу Каспер в двох партіях переграв минулорічного чемпіона турніру представника Греції Стефаноса Ціціпаса, який займає 11-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Рууд витратив приблизно 1 годину і 50 хвилин ігрового часу.





ATP 250

Лос-Кабос, Мексика

1/2 фіналу





(4) Каспер Рууд - (2) Стефанос Ціціпас - 6:4, 7:6(4)





В стартовому сеті матчу Каспер Рууд скористався своїм єдиним шансом на прийомі. В середині партії норвезький тенісист заробив перший в матчі брейк-поінт і скористався ним, що і дозволило Рууду забрати цей відрізок матчу.





А от Ціціпас такою реалізацією шансів похвалитися точно не зможе. В другій партії Стефанос розтринькав аж надто багато можливостей для того, аби перевести зустріч у вирішальний сет.





Чіплятися за подачу суперника Ціціпас став в ключовий момент сету, коли кожна помилка могла коштувати Рууду поразки у партії. Так в 10-му геймі Стефанос заробив потрійний сет-бол на прийомі, але не реалізував його. В 12-му геймі у грецького тенісиста був ще й подвійний сет-бол, але Каспер і в цій ситуації відігрався.





А от тай-брейк Рууд почав максимально потужно - норвезький тенісист повів одразу із двома міні-брейками - 4:0. І до завершення матчу Стефанос зумів хіба що скоротити своє відставання до мінімуму, а не відіграти його.





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