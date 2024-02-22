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Каспер Рууд віддав лише 1 гейм своєму стартовому супернику в Лос-Кабосі

Норвезький тенісист Каспер Рудд, який на змаганнях категорії ATP 250 в Лос-Кабосі отримав 4-й номер посіву, більш ніж впевнено подолав стартову для себе стадію другого кола турніру. Каспер буквально розгромив представника США Маркоса Гірона, який займає 44-ту сходинку поточного світового рейтингу. За увесь матч, який тривав близько години ігрового часу, Рууд віддав супернику всього 1 гейм. 

ATP 250
Лос-Кабос, Мексика
2-й раунд

(4) Каспер Рууд - Маркос Гірон - 6:1, 6:0

Цікаво, що зустріч почалась з брейку у виконанні Гірона, але після цього Рууд виграв 12 геймів поспіль. Стартовий сет він завершив із прихованою "баранкою" для суперника, а в другій партії відвісив американцю вже повноцінний "бублик".

В чвертьфіналі змагань в Лос-Кабосі Каспер Рууд зіграє проти португальського спортсмена Нуну Боргеша.

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