Каспер Рууд віддав лише 1 гейм своєму стартовому супернику в Лос-Кабосі
ATP 250
Лос-Кабос, Мексика
2-й раунд
(4) Каспер Рууд - Маркос Гірон - 6:1, 6:0
Цікаво, що зустріч почалась з брейку у виконанні Гірона, але після цього Рууд виграв 12 геймів поспіль. Стартовий сет він завершив із прихованою "баранкою" для суперника, а в другій партії відвісив американцю вже повноцінний "бублик".
В чвертьфіналі змагань в Лос-Кабосі Каспер Рууд зіграє проти португальського спортсмена Нуну Боргеша.
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