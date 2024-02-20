Єлєна Рибакіна на відмові "нейтральної" Вікторії Азаренко виходить в 1/8 фіналу змагань в Дубаї

Представниця Казахстану Єлєна Рибакіна стає учасницею третього раунду престижних змагань категорії WTA 1000 в Дубаї, на яких вона отримала 4-й номер посіву. На стадії другого кола Єлєна пройшла спортсменку без прапора Вікторію Азаренко. Рибакіна здобула перемогу завдяки тому, що Вікторія перед початком третьої партії відмовилась від продовження боротьби через ушкодження. Спортсменки провели на корті близько 1 години і 25 хвилин ігрового часу.