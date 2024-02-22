Єлєна Рибакіна знялась зі змагань в Дубаї

Представниця Казахстану Єлєна Рибакіна відмовилась від подальшої боротьби на змаганнях категорії WTA 1000 в Дубаї, де вона була посіяна під 4-м номером. Знятися з турніру Рибакіна вирішила ще до початку чвертьфінального протистояння із італійською спортсменкою Ясміне Паоліні, тож саме вона без боротьби виходить в 1/2 фіналу турніру. Причиною відмови Єлєни від виходу на корт стала кишкова інфекція.
WTA 1000
Дубай, ОАЕ
1/4 фіналу
Ясміне Паоліні - (4) Єлєна Рибакіна - w/o
За вихід у фінал змагань в Дубаї Ясміне Паоліні посперечається із переможницею матчу між Маркетою Вондроушовою із Чехії та румунською тенісисткою Сораною Кирстєю.
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