Марія Саккарі переграла Емму Наварро в Дубаї і перервала серію із трьох поразок поспіль



Грецька тенісистка Марія Саккарі успішно стартувала на змаганнях категорії WTA 1000 в Дубаї, на яких вона отримала 8-й номер посіву. В матчі другого кола Марія в двох партіях переграла американську спортсменку Емму Наварро, яка займає 23-ю сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Саккарі витратила близько години із чвертю ігрового часу. Грецька тенісистка Марія Саккарі успішно стартувала на змаганнях категорії WTA 1000 в Дубаї, на яких вона отримала 8-й номер посіву. В матчі другого кола Марія в двох партіях переграла американську спортсменку Емму Наварро, яка займає 23-ю сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Саккарі витратила близько години із чвертю ігрового часу.





WTA 1000

Дубаї, ОАЕ

2-й раунд





(8) Марія Саккарі - Емма Наварро - 6:2, 6:4





Марія Саккарі почала поєдинок зі швидкого брейку, втім ця перевага не стала вирішальною у стартовому сеті. В середині партії Наварро вдалось вирівняти ситуацію в рахунку. Проте, Марія швидко перехопила ініціативу і до завершення першого сету встигла оформити ще 2 брейки.





В другому сеті Саккарі знову фактично увесь час була попереду, проте і на власній подачі грецька тенісистка відчувала серйозні проблеми. Так, Наварро двічі вдалось відігратися з брейку у виконанні суперниці. Проте Марія оформила і третій успіх на прийомі, який і дозволив їй завершити зустріч перемогою.





Цією перемогою Марія Саккарі перервала одразу кілька неприємних для себе серій - з трьох програних поспіль матчів і восьми поразок від спортсменок із топ-30 світового рейтингу.





В третьому колі змагань в Дубаї Марія Саккарі зіграє проти італійської спортсменки Ясміне Паоліні.





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