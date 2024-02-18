Яннік Зіннер переграв Алекса де Мінора в фіналі змагань в Роттердамі і виграє другий трофей в сезоні
ATP 500
Роттердам, Нідерланди
Фінал
(1) Яннік Зіннер - (5) Алекс де Мінор - 7:5, 6:4
Для Янніка Зіннера трофей в Роттердамі стає вже другим в поточному сезоні. До цього італійський тенісист виграв Australian Open - 2024.
Переможна серія Янніка Зіннера досягла 15-ти виграних офіційних матчів. З понеділка італієць підніметься на 3-тю сходинку світового рейтингу.
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