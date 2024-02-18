Яннік Зіннер переграв Алекса де Мінора в фіналі змагань в Роттердамі і виграє другий трофей в сезоні

Італійський тенісист Яннік Зіннер стає переможцем турніру категорії ATP 500 в нідерландському Роттердамі. В титульному матчі змагань Яннік в двох партіях переграв 11-го номера світового рейтингу представника Австралії Алекса де Мінора. На перемогу в зустрічі Зіннер витратив трохи більше двох годин ігрового часу.





ATP 500

Роттердам, Нідерланди

Фінал





(1) Яннік Зіннер - (5) Алекс де Мінор - 7:5, 6:4





Для Янніка Зіннера трофей в Роттердамі стає вже другим в поточному сезоні. До цього італійський тенісист виграв Australian Open - 2024.





Переможна серія Янніка Зіннера досягла 15-ти виграних офіційних матчів. З понеділка італієць підніметься на 3-тю сходинку світового рейтингу.





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