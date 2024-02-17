Яннік Зіннер на відмові Мілоша Раоніча виходить у півфінал змагань в Роттердамі
ATP 500
Роттердам, Нідерланди
1/4 фіналу
(1) Яннік Зіннер - Мілош Раоніч - 7:6(4), 1:1, ret
Цікаво, що в стартовій партії Зіннер першим вийшов вперед із брейком у середині цього відрізку матчу, проте Раоніч моментально відігрався. Канадський тенісист міг вигравати сет завдяки ще одному брейку, проте в 10-му геймі Мілош не реалізував подвійний сет-бол на прийомі, а згодом віддав Янніку першу партію на тай-брейці. А вже на початку другого сету Раоніч відмовився від продовження боротьби.
Для Янніка Зіннера ця перемога стала 200-ю в кар'єрі. Італійський тенісист першим серед гравців, що народились у 2000-х роках, досягнув такої відмітки.
У півфіналі змагань в Роттердамі Яннік Зіннер зіграє проти місцевого спортсмена Таллона Грікспора.
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