Яннік Зіннер на відмові Мілоша Раоніча виходить у півфінал змагань в Роттердамі

Лідер посіву змагань категорії ATP 500 в Роттердамі італійський тенісист Яннік Зіннер стає останнім півфіналістом турніру. В матчі 1/4 фіналу Яннік на відмові пройшов представника Канади Мілоша Раоніча, який займає на даний момент геть не відповідну своєму рівню гри 309-ту сходинку у світовому рейтингу. Раоніч через травму відмовився від продовження боротьби на самому початку другого сету.





ATP 500

Роттердам, Нідерланди

1/4 фіналу





(1) Яннік Зіннер - Мілош Раоніч - 7:6(4), 1:1, ret





Цікаво, що в стартовій партії Зіннер першим вийшов вперед із брейком у середині цього відрізку матчу, проте Раоніч моментально відігрався. Канадський тенісист міг вигравати сет завдяки ще одному брейку, проте в 10-му геймі Мілош не реалізував подвійний сет-бол на прийомі, а згодом віддав Янніку першу партію на тай-брейці. А вже на початку другого сету Раоніч відмовився від продовження боротьби.





Для Янніка Зіннера ця перемога стала 200-ю в кар'єрі. Італійський тенісист першим серед гравців, що народились у 2000-х роках, досягнув такої відмітки.





У півфіналі змагань в Роттердамі Яннік Зіннер зіграє проти місцевого спортсмена Таллона Грікспора.





Теніс України в соцмережах: