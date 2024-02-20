Юлія Стародубцева успішно стартувала на змаганнях категорії WTA Challenger в Мексиці



Українська тенісистка Юлія Стародубцева із доволі впевненої перемоги розпочинає виступи на змаганнях категорії WTA Challenger в мексиканському місті Пуеро-Вальярта. В першому колі турніру Юлія в двох партіях переграла представницю Колумбії Емільяну Арагно, яка займає 119-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Стародубцева витратила трохи більше двох годин ігрового часу. Українська тенісистка Юлія Стародубцева із доволі впевненої перемоги розпочинає виступи на змаганнях категорії WTA Challenger в мексиканському місті Пуеро-Вальярта. В першому колі турніру Юлія в двох партіях переграла представницю Колумбії Емільяну Арагно, яка займає 119-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Стародубцева витратила трохи більше двох годин ігрового часу.





WTA Challenger

Пуеро-Вальярта, Мексика

1-й раунд





Юлія Стародубцева - Емільяна Аранго - 7:5, 6:1





Стародубцева із самого старту зустрічі почала тиснути на суперницю на прийомі. Перший гейм матчу Аранго змогла втримати відігравши одразу 3 брейк-поінти. Але за кілька хвилин Юлія таки повела в рахунку із брейком. Правда, вже в наступному геймі українській тенісистці довелось демонструвати характер і рятувати власну подачу із рахунку 0:40. Потрійний брейк-поінт Юлія відіграла і втримала перевагу.





В середині першого сету Стародубцева цілком могла зміцнити своє лідерство, втім тепер вже українська тенісистка відпустила суперницю із подвійного брейк-поінту. І за це Юлія ледь не поплатилась під завісу сету. Стародубцева не змогла подати на перемогу в партії, проте за лічені хвилини оформила ще один брейк. Друга спроба подати на сет почалась настільки ж невдало - 0:40. Але вдруге за першу партію Юлія відігралась з потрійного брейк-поінту і оформила перемогу в сеті.





Рахунок другої партії може наштовхнути на думки про те, що в ній Стародубцева повністю домінувала на корті, але, насправді, сет минув у дуже запеклій боротьбі. Юлія швидко повела з геймом на прийомі в активі, але одразу ж зіткнулась із проблемами на власній подачі - її українська спортсменка врятувала з п'яти брейк-поінтів. Наступний гейм на прийомі Стародубцева знову виграла і довела перевагу в рахунку до двох брейків, але і в цьому моменті Аранго не опустила ракетку.





Знову Юлія з боями втримала власний гейм - цього разу українській спортсменці довелось відігрувати подвійний брейк-поінт. Тільки після того, як рахунок став 4:0 на користь Стародубцевої, гра перейшла у більш-менш спокійне русло. Спортсменки обмінялись впевнено виграними подачами, а крапку в зустрічі Юлія поставила ще одним брейком.





В другому колі Челленджера в Мексиці Юлія Стародубцева зіграє проти американської спортсменки Сачії Вікері, яка на старті турніру доволі несподівано переграла лідерку посіву - Анна-Кароліну Шмідлову.





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