Еліна Світоліна переграла Ангеліну Калініну в українському дербі на старті змагань в Дубаї



Еліна Світоліна виходить переможницею із українського дербі на старті престижного турніру категорії WTA 1000 в Дубаї. В першому колі змагань Еліна в двох непростих партіях переграла свою співвітчизницю Ангеліну Калініну, яка займає 32-гу сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Світоліна витратила близько 1 години і 40 хвилин ігрового часу. Еліна Світоліна виходить переможницею із українського дербі на старті престижного турніру категорії WTA 1000 в Дубаї. В першому колі змагань Еліна в двох непростих партіях переграла свою співвітчизницю Ангеліну Калініну, яка займає 32-гу сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Світоліна витратила близько 1 години і 40 хвилин ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

1-й раунд





(15) Еліна Світоліна - Ангеліна Калініна - 6:3, 7:6(7)





Зустріч почалась із брейку у виконанні Світоліної, але цікаво, що цей успіх на прийомі у виконанні Еліни став єдиним на обох тенісисток на увесь матч. Відіграти відставання у першій партії Калініна шансів не мала ніяких, навпаки, в середині партії Світоліна могла зміцнити перевагу в рахунку, але не реалізувала брейк-поінт. Таким чином сет завершився перемогою Еліни із мінімальною перевагою в рахунку.





А от в другій партії, нарешті, шанси на прийомі почали з'являтися у Ангеліни. І якщо до гейму в середині сету, в якому Калініна не реалізувала брейковий м'яч, можна було віднестися спокійно, то от 10-й гейм партії Ангеліна мала забирати. Калініна дісталась до подвійного сет-болу на прийомі, проте чудовим шансом не скористалась.





Вела і рахунку Ангеліна і на тай-брейку. Але навіть до сет-болів суперницю Світоліна не відпустила. Еліна програвала - 3:5, але переломила хід тай-брейку і на ньому оформила підсумкову перемогу в матчі.





В другому раунді змагань в Дубаї Еліна Світоліна зіграє проти німкені Татьяни Марії.





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