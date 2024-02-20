Еліна Світоліна обіграла Татьяну Марію і чекає Ігу Свьонтек в третьому раунді змагань в Дубаї
Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка на змаганнях категорії WTA 1000 в Дубаї отримала 15-й номер посіву, успішно долає стадію другого кола. В двох сетах Еліна переграла представницю Німеччини Татьяну Марію, яка займає 54-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Світоліна витратила трохи більше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.
WTA 1000
Дубаї, ОАЕ
2-й раунд
(15) Еліна Світоліна - Татьяна Марія - 6:3, 6:3
В стартовому сеті зустрічі, який в цілому проходив у доволі рівній боротьбі, єдиного шансу дочекалась саме українська тенісистка. Світоліна в середині партії змогла відзначитися на прийомі зі свого першого в матчі брейк-поінта і втримати мінімальну перевагу до переможного завершення партії.
Другий сет Еліна почала з іще одного брейку, проте цього разу Марія відігралась моментально. Світоліна в наступному ж геймі відновила перевагу в рахунку і, ніби, заспокоїла гру.
В середині сету українська тенісистка не скористалась можливістю зміцнити лідерство та не реалізувала два брейк-поінти. Але куди важчим був гейм на подачі самої Еліни, яка спочатку врятувалась з 0:40, а потім і ще один брейковий м'яч у німкені відіграла. Після цього героїчного гейму Світоліна ще раз взяла подачу Татьяни і цим брейком поставила крапку в зустрічі.
В третьому колі змагань в Дубаї Еліна Світоліна зіграє проти переможниці матчу між лідеркою поточного світового рейтингу Ігою Свьонтек із Польщі та американською спортсменкою Слоан Стівенс.
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