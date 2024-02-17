Іга Свьонтек третій рік поспіль виграє турнір в катарській Досі



Лідерка поточного світового рейтингу польська тенісистка Іга Свьонтек стає тріумфаторкою змагань категорії WTA 1000 в катарській Досі. В титульному матчі турніру Іга в двох кардинально різних партіях переграла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну, яка є 4-ю ракеткою світу. На перемогу в фіналі Свьонтек витратила близько двох із чвертю годин ігрового часу. Лідерка поточного світового рейтингу польська тенісистка Іга Свьонтек стає тріумфаторкою змагань категорії WTA 1000 в катарській Досі. В титульному матчі турніру Іга в двох кардинально різних партіях переграла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну, яка є 4-ю ракеткою світу. На перемогу в фіналі Свьонтек витратила близько двох із чвертю годин ігрового часу.





WTA 1000

Доха, Катар

Фінал





(1) Іга Свьонтек - (3) Єлєна Рибакіна - 7:6(8), 6:2





Стартовий сет для Свьонтек став справжнім випробуванням. Польська тенісистка вкрай невдало почала зустріч і дуже швидко не просто опинилась у ролі наздоганяючої. Іга і вдруге програла власну подачу, тож рахунок став 4:1 на користь Рибакіної.





Більш ніж суттєвою перевагою Єлєна не скористалась. Наступний відрізок сету став провальним вже для представниці Казахстану, яка дозволила суперниці оформити одразу два брейки поспіль. Проте, шанс подавати на сет Рибакіна ще отримала.





В 11-му геймі Єлєна завадила Свьонтек подати на тай-брейк і вийшла подавати на партію у геймі 12-му. Але й тут польська спортсменка показала характер та відіграла ще один брейк. Ну а те, наскільки напруженим вийшов тай-брейк, описати словами доволі складно. Краще про це говорить рахунок - 10:8 на користь Іги.





Другий сет почався з іще одного непростого гейму на подачі Свьонтек, проте польська спортсменка його втримала з двох брейк-поінтів. А ось в подальшому Іга повністю перехопила ініціативу, оформила 2 брейки і впевнено виграла партію.





Іга Свьонтек втретє поспіль виграє змагання в Досі. Загалом для польської спортсменки цей титул стає вже 18-м в професійній кар'єрі.





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