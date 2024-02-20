Іга Свьонтек впевнено переграла Слоан Стівенс і стала суперницею Еліни Світоліної в третьому колі змагань в Дубаї
Лідерка поточного світового рейтингу польська спортсменка Іга Свьонтек продовжує свою переможну серію. В стартовому для себе матчі другого кола змагань категорії WTA 1000 в Дубаї Іга в двох партіях здолала американську спортсменку Слоан Стівенс, яка займає 41-шу сходинку жіночої класифікації. На перемогу в зустрічі Свьонтек витратила близько двох годин ігрового часу.
WTA 1000
Дубай, ОАЕ
2-й раунд
(1) Іга Свьонтек - Слоан Стівенс - 6:4, 6:4
За вихід у чвертьфінал змагань в Дубаї Іга Свьонтек посперечається з українською спортсменкою Еліною Світоліною.
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