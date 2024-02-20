Іга Свьонтек впевнено переграла Слоан Стівенс і стала суперницею Еліни Світоліної в третьому колі змагань в Дубаї

Лідерка поточного світового рейтингу польська спортсменка Іга Свьонтек продовжує свою переможну серію. В стартовому для себе матчі другого кола змагань категорії WTA 1000 в Дубаї Іга в двох партіях здолала американську спортсменку Слоан Стівенс, яка займає 41-шу сходинку жіночої класифікації. На перемогу в зустрічі Свьонтек витратила близько двох годин ігрового часу.