Еліна Світоліна не змогла здолати Ігу Свьонтек в боротьбі за вихід у чвертьфінал турніру в Дубаї



Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла пробитися в 1/4 фіналу змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. На стадії третього кола Еліна, яка отримала на турнірі 15-й номер посіву, в двох партіях програла лідерці світового рейтингу. Іга Свьонтек зуміла без проблем взяти перший сет зустрічі. І хоч Світоліна загострила боротьбу в другій партії, польська спортсменка зуміла оформити підсумкову перемогу, на яку їй знадобилось близько 1 години і 25 хвилин ігрового часу. Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла пробитися в 1/4 фіналу змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. На стадії третього кола Еліна, яка отримала на турнірі 15-й номер посіву, в двох партіях програла лідерці світового рейтингу. Іга Свьонтек зуміла без проблем взяти перший сет зустрічі. І хоч Світоліна загострила боротьбу в другій партії, польська спортсменка зуміла оформити підсумкову перемогу, на яку їй знадобилось близько 1 години і 25 хвилин ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

1/8 фіналу





(1) Іга Свьонтек - (15) Еліна Світоліна - 6:1, 6:4





Іга Свьонтек максимально впевнено провела стартовий сет зустрічі і не дала Світоліній навіть мінімального шансу на те, аби поборотися за цей відрізок матчу. Іга двічі відзначилась на прийомі, ну а власні подачі польська спортсменка тримала більш ніж спокійно.





На початку другого сету Свьонтек знову повела із геймом на прийомі в активі, але цього разу Еліна змогла загострити боротьбу. Цей брейк українська спортсменка відіграла, як і наступний, який Іга оформила в середині партії.





Але наприкінці сету Світоліна знову програла власну подачу і ліквідувати це відставання вже не зуміла. Хоча шанс на це у Еліни був - при подачі Свьонтек на матч українська спортсменка заробила брейк-поінт, проте Іга його відіграла.





В чвертьфіналі змагань в Дубаї Іга Свьонтек зіграє проти переможниці матчу між спортсменкою без прапора Анастасією Потаповою та представницею Китаю Цінь Вень Чжен.





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