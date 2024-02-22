Іга Свьонтек продовжує переможну ходу. Лідерка світового рейтингу здолала Цінь Вень Чжен і стала півфіналісткою турніру в Дубаї



Польська тенісистка Іга Свьонтек, яка наразі очолює жіночий світовий рейтинг, стає півфіналісткою змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. На стадії 1/4 фіналу турніру Іга в двох партіях переграла представницю Китаю Цінь Вень Чжен, яка займає 7-му сходинку жіночої класифікації. На перемогу в зустрічі Свьонтек витратила трохи менше ніж півтори години ігрового часу. Польська тенісистка Іга Свьонтек, яка наразі очолює жіночий світовий рейтинг, стає півфіналісткою змагань категорії WTA 1000 в Дубаї. На стадії 1/4 фіналу турніру Іга в двох партіях переграла представницю Китаю Цінь Вень Чжен, яка займає 7-му сходинку жіночої класифікації. На перемогу в зустрічі Свьонтек витратила трохи менше ніж півтори години ігрового часу.





WTA 1000

Дубай, ОАЕ

1/4 фіналу





(1) Іга Свьонтек - (6) Цінь Вень Чжен - 6:3, 6:2





Свьонтек потужно розпочала зустріч і вже після стартового гейму на прийомі здобула перевагу в рахунку із брейком. Цінь Вень цілком могла моментально повернутися в боротьбу за сет, проте не скористалась брейк-поінтом, а в подальшому польська тенісистка максимально впевнено діяла на власних подачах і шансів суперниці просто не давала.





Втім, Чжен вирівняла гру і це дарувало надію на інтригу в другій партії зустрічі. Спочатку можна було вважати, що вони справджуються, але із середини сету Іга знову перехопила ініціативу і відзначилась двома поспіль брейками. Цінь Вень заробила ще один брейк-поінт під час подачі Свьонтек на перемогу, проте завадити суперниці поставити крапку в матчі китайська спортсменка не змогла.





За вихід у фінал турніру в Дубаї Іга Свьонтек посперечається із переможницею матчу між американською спортсменкою Коко Гофф та тенісисткою без прапору Анною Калінською.





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