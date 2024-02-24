Александр Звєрєв відіграв 6 матч-болів, але поступився Джордану Томпсону в півфіналі турніру в Лос-Кабосі



Лідер посіву змагань категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі представник Німеччини Александр Звєрєв не зумів пробитися у фінал турніру. В боротьбі за вихід в титульний матч Звєрєв в напруженій боротьбі поступився австралійському тенісисту Джордану Томпсону, який займає 40-ву сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч між спортсменами тривала близько 3 годин і 40 хвилин ігрового часу. Лідер посіву змагань категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі представник Німеччини Александр Звєрєв не зумів пробитися у фінал турніру. В боротьбі за вихід в титульний матч Звєрєв в напруженій боротьбі поступився австралійському тенісисту Джордану Томпсону, який займає 40-ву сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч між спортсменами тривала близько 3 годин і 40 хвилин ігрового часу.





ATP 250

Лос-Кабос, Мексика

1/2 фіналу





Джордан Томпсон - (1) Александр Звєрєв - 7:5, 4:6, 7:6(2)





Справжній марафон влаштували Александр Звєрєв і Джордан Томпсон в другому півфіналі змагань в Лос-Кабосі. 3 години і 40 хвилин тривала їхня зустріч, з яких півтори години припали на вирішальний третій сет протистояння.





В стартовій партії здалось, що Звєрєв швидко захопив ініціативу. Саме німецький тенісист повів зі швидким брейком. І навіть після того, як Томпсон відіграв гейм на прийомі, Александр моментально відновив свою перевагу в рахунку.





Цей брейк Джордан теж ліквідував, причому одразу ж. А коли публіка вже була готова до розв'язки першої партії у вигляді тай-брейку, австралійський тенісист оформив ще один брейк у ключовому 12-му геймі.





Звєрєв на самому початку другого сету гру стабілізував і методично вигравав власні подачі. Дочекався Александр і свого шансу на прийомі. Томпсон провалив один із геймів в середині партії і дозволив німцю заробити потрійний брейк-поінт. З другої спроби Звєрєв його реалізував і чітко довів сет до перемоги із мінімальною перевагою.





У вирішальному відрізку матчу все найцікавіше спортсмени лишили на його завершення. Спочатку Звєрєв знову відчув серйозні проблеми при подачі на тай-брейк. Але, на відміну від стартового сету, лідер посіву втримав цей надважливий гейм. При цьому Александр відіграв одразу 5 матч-болів у Томпсона.





Але тай-брейк третього сету Звєрєв буквально провалив. Александр почав його з міні-брейку, але потім примудрився програти 4 поспіль розіграші на власній подачі - 1:6 і ще 5 матч-болів для Томпсона. Один з них Звєрєв відіграв, але виплутатися із такої ситуації німецький тенісист вже не зумів.





У фіналі змагань в Лос-Кабосі Джордан Томпсон зіграє із норвезьким спортсменом Каспером Руудом.





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